Возвращение Усика на ринг откладывается из-за травмы

Фото: Александр Усик (РБК-Украина)

Промоутер украинца объяснил, почему бой до сих пор не объявлен

Следующий бой украинского супертяжеловеса Александра Усика против британца Дерека Чисоры состоится на пару недель позже ожидаемого. Как рассказал промоутер Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV, причиной переноса даты проведения поединка является незалеченная травма локтя украинца.

"Усику нужно время, чтобы долечить его левый локоть. Мы не были уверены, что он будет готов к марту, но к маю он должен уладить все вопросы по здоровью", - сказал Хирн.

Отметим, что возможная дата боя Усик - Чисора называлась уже неоднократно. Сперва промоутеры Усика заявляли, что, вероятнее всего, поединок состоится 28 марта 2020 года. Позже сообщалось, что представители Усика и Чисоры договорились о проведении боя на пару недель позже - в апреле.

Напомним, бывший абсолютный чемпион в крузервейте Усик провел в рамках супертяжелого веса всего один поединок. В середине октября прошлого года украинец победил 38-летнего американца Чазза Уизерспуна в седьмом раунде.