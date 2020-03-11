Дата і місце проведення бою Усик - Чісора підтверджені

Фото: постер бою Усик - Чісора (twitter.com/EddieHearn)

Поединок состоится в Лондоне 23 мая

Бій українського боксера Олександра Усика проти британця Дерека Чісори офіційно затверджений на 23 травня в Лондоні (Велика Британія) на арені O2. Про це в Twitter повідомив промоутер Едді Хирн.

Це буде другий поєдинок Усика в суперважкій вазі. Колишній абсолютний чемпіон в крузервейте дебютував у новій для себе ваговій категорії в середині жовтня минулого року, перемігши американця Чазза Уїзерспуна технічним нокаутом в сьомому раунді. Всього на рахунку українця 17 перемог (13 з них - нокаутом) в 17 боях в професійному боксі.

Чісора в останньому бою технічним нокаутом переміг співвітчизника Девіда Прайса, здобувши 32 перемогу в 41 поєдинку в професійному боксі (23 нокаути).

Раніше Едді Хирн заявляв про те, що переможець протистояння Усик - Чісора зможе в кінці року зустрінеться з чемпіоном світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа. Сам британець у червні проведе поєдинок проти болгарина Кубрата Пулєва в рамках захисту титулу IBF.

Нагадаємо, що спочатку бій повинен був відбутися в березні, але повернення Усика на ринг відкладалося через незаліковану травму ліктя українця.