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Уже есть дата: Кулеба о встрече советников "нормандской четверки"

Автор: Дмитрий Левицкий

Дата будущей встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" по урегулированию на Донбассе уже определена. Однако пока она держится в секрете, ведь встреча уже несколько раз переносилась.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Радио Свобода".

Кулеба отметил, что сейчас есть договоренность, что сразу после встречи советников состоится встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России.

"И уже в соответствии с результатами встречи советников, министров можно будет видеть, выходим ли мы на встречу лидеров", - пояснил он.

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Министр добавил, что нет никаких гарантий, что во время встречи советников или глав МИД удастся добиться каких-то уступок от Российской Федерации.

"Гарантий никаких нет, но есть ежедневный упорный труд всех привлеченных к этому процессу - и президента, и руководителя его офиса, и МИД, и вице-премьера, министра по реинтеграции, то есть все, все, все работают на результат", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что министры иностранных дел "нормандской четверки" рассчитывают на встречу по Донбассу уже в сентябре.

Кроме того, вице-премьер Алексей Резников считает, что нормандская встреча на уровне лидеров государств может состояться уже осенью, но даты пока нет.

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