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Названа причина отмены встречи советников "нормандской четверки"

Киев, Вторник 25 августа 2020 16:18
Названа причина отмены встречи советников "нормандской четверки"
Фото: лидеры "нормандской четверки" (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Встреча перенесена на неопределенный срок

Запланированная на 28 августа встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" перенесена из-за командировки одного из участников. В частности, советник президента Франции отбывает в командировку.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Сообщается, что встреча переносится в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.

"О новой дате встречи будет сообщено дополнительно", - отметили в Офисе президента Украины.

Отметим, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что встреча была перенесена якобы из-за разногласий. Российский "Интерфакс" утверждал, что стороны не смогли согласовать проекты итоговых заявлений.

Напомним, РБК-Украина со ссылкой на информированные источники сообщало об отмене запланированной на 28 августа встречи политических советников; однако причины такого решения не были названы.

Ожидалось, что встреча пройдет в Париже и в ней примет участие глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как заявлял глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, встреча политических советников должна стать финальной в рамках подготовки нового саммита лидеров Украины, России, Германии и Франции.

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Новости Украины советниквстречаНормандская четверка
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