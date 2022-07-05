Дать взятку и сидеть в Таганроге. Жена оккупанта советует ему бежать с войны, - перехват ГУР

Жена заявляет, что ее мужа мобилизовали в оккупационную армию незаконно.

"Тебя вообще не должны были забирать. Потому, что у тебя и прописка, и паспорт - российские. И с этим письмом (относительно прописки - ред.) можно спокойно ехать, даже "ДНРовский" не показывать", - сказала она. - Пусть едет, потому что там будет ж... (беда - ред.), у нас здесь, в Донецке. Надо валить".

Дружана советует захватчику заплатить 50-80 тысяч на границе, чтобы убежать с войны.

"Потом сидеть в Таганроге лапу сосать. На съемной квартире у Тани ремонт делать", - добавляет она.

Кроме этого, женщина заявила, что 30 человек из села Урожайное будут отправлять на передовую в другое село, где нет ни света, ни связи. И каждые три или десять дней будут этих 30 человек менять.

"Только сколько потом из этих 30 останется... В Интернете написали, что было 500 человек. Там был такой кипиш! Там и "скорые" вызывали. Там уже военные за пистолеты, за автоматы хватаются. Баб унять не могут. Там кипиш, драки", - добавляет она.