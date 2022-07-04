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Оккупанты после боев отказывают идти на передовую и бегут с войны: перехват ГУР

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Украина, Понедельник 04 июля 2022 16:11
Оккупанты после боев отказывают идти на передовую и бегут с войны: перехват ГУР Фото: оккупанты хотят сбежать с войны (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты после тяжелых боев отказываются возвращаться на передовую и хотят любыми способами сбежать с войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В очередном перехваченном разговоре оккупант признался, что едва вышел из окружения. Им пришлось всю ночь идти пешком, а по дороге его товарищ подорвался на гранате.

"Меня не задело, а его задело. Мы из окружения вышли. Больше я никуда не пойду. Пошли они на ... (к черту). Отправили нас как мясо", - сказал российский солдат.

Он просит мать пойти в прокуратуру, чтобы его вернули домой. Россиянин рассказывает, что не боится ответственности и хочет любой ценой сбежать из Украины.

Напомним, в перехваченном разговоре оккупант рассказал, как добивал раненых украинцев.

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