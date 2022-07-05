RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дати хабар і сидіти в Таганрозі. Дружина окупанта радить йому тікати з війни, - перехоплення ГУР

Фото: дружина радить окупанту заплатити хабар і тікати з війни (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Дружина радить "ДНРівцю" заплатити хабар, аби втекти з війни, яку Росія розв'язала в Україні, а потім тихо сидіти в Таганрозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення Головного управління розвідки Міноборони.

Дружина заявляє, що її чоловіка мобілізували до окупаційної армії незаконно.

"Тебе взагалі не повинні були забирати. Тому, що в тебе і прописка, і паспорт - російські. І з цим листом (щодо прописки - ред.) можна спокійно їхати, навіть "ДНРівський" не показувати", - сказала вона. -Хай їде, тому що там буде ж… (біда - ред.), у нас тут, в Донецьку. Треба валити".

Дружана радить загарбнику заплатити 50-80 тисяч на кордоні, аби втекти з війни.

"Потім сидіти в Таганрозі лапу смоктати. На зйомній квартирі у Тані ремонт робити", - додає вона.

Окрім цього, жінка заявила, що 30 людей з села Урожайне будуть відправляти на передову в інше село, де немає ні світла, ні зв’язку. І кожні три чи десять днів будуть цих 30 людей міняти.

"Тільки скільки потім з цих 30 залишиться… В Інтернеті написали, що було 500 людей. Там був такий кіпіш! Там і "швидкі" викликали. Там вже військові за пістолети, за автомати хапаються. Баб вгамувати не можуть. Там кіпіш, бійки", - додає вона.

Нагадаємо, окупанти відмовляються повертатися на передову після важких боїв і намагаються будь-якими способами втекти з війни.

Окрім цього, російські військові здають свої позиції іноземній розвідці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведкиВійна Росії проти України