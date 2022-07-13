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Кто даст кредиты и гранты на проекты во время войны: ответ Мининфраструктуры

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Украина, Среда 13 июля 2022 09:53
Кто даст кредиты и гранты на проекты во время войны: ответ Мининфраструктуры Фото: министр инфраструктуры Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский, Александр Белоус

Международные финансовые организации готовы выделить деньги на инфраструктурные проекты. Украина ждет средства от Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Это будут кредиты и гранты. Все доноры сейчас работают по такой модели. Есть часть кредитов и есть часть грантов", - сказал он.

По его словам, все решения будут в ближайшее время." От ЕИБ мы ждем решения 15 июля, мы к этому готовились еще до конференции в Лугано. От Всемирного банка мы ждем решения в начале августа, от ЕБРР - в августе-сентябре", - сообщил Кубраков.

При этом он отметил, все проекты конкретные. "Где-то восстановление разрушенных линий украинской железной дороги, где-то разрушенные дорожные мосты, а где-то расширение нашего экспортного потенциала. То есть новые пункты пропуска, расширение существующих пунктов пропуска, строительство дорог, ведущих к пунктам пропуска. Как железнодорожных, так и автомобильных. Примерно на таких вещах мы сейчас фокусируемся", - добавил министр.

Напомним, Украина пока получает значительно меньшие объемы помощи от западных партнеров, чем потребность в 5 млрд долларов. В частности, в июне 967,4 млн долларов поступили от Всемирного банка, 779,0 млн долларов - от правительства Канады, 479,4 млн долларов - от Агентства по международному сотрудничеству Японии.

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