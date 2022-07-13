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Хто дасть кредити та гранти на проекти під час війни: відповідь Мінінфраструктури

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Україна, Середа 13 липня 2022 09:53
Хто дасть кредити та гранти на проекти під час війни: відповідь Мінінфраструктури Фото: міністр інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Міжнародні фінансові організації готові виділити гроші на інфраструктурні проекти. Україна чекає кошти від Світового банку, Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Це будуть кредити і гранти. Всі донори зараз працюють за такою моделлю. Є частина кредитів і є частина грантів", - сказав він.

За його словами, всі рішення будуть найближчим часом."Від ЄІБ ми чекаємо рішення 15 липня, ми до цього готувалися ще до конференції в Лугано. Від Світового банку ми чекаємо рішення на початку серпня, від ЄБРР - у серпні - вересні", - повідомив Кубраков.

При цьому він зазначив, всі проекти конкретні. "Десь відновлення зруйнованих ліній української залізниці, десь зруйновані дорожні мости, а десь розширення нашого експортного потенціалу. Тобто нові пункти пропуску, розширення існуючих пунктів пропуску, будівництво доріг, що ведуть до пунктів пропуску. Як залізничних, так і автомобільних. Приблизно на таких речах ми зараз фокусуємося", - додав міністр.

Нагадаємо, Україна поки отримує значно менші обсяги допомоги від західних партнерів, ніж потреба в 5 млрд доларів. Зокрема, в червні 967,4 млн доларів надійшли від Світового банку, 779,0 млн доларів - від уряду Канади, 479,4 млн доларів - від Агентства з міжнародного співробітництва Японії.

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