Даша Квіткова вразила парним луком з сином: ідеально на осінь (фото)

Блогерка Даша Квіткова поділилася зворушливими кадрами з сином. Зіркова мама показала осінній парний лук, який не лише виглядає стильно, а й підходить для прохолодних жовтневих днів.
Який аутфіт продемонстрували мама та син, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram блогерки.
На фото, зроблених у ліфті, блогерка позує в комфортному та продуманому образі в нейтральній палітрі.
Верх складає об'ємна бежева жилетка, темна спортивна кофта і футболка. Низ - штани в тон та кросівки.
4-річний Лев постав на фото в теплому комплекті, який перегукується з образом зіркової мами.
Так, хлопчик одягнув худі з капюшоном в бежевому кольорі, чорну жилетку, темні штани й спортивне взуття.
Такий парний лук стане натхненням для мам, які хочуть мати стильний вигляд зі своїми дітьми навіть у повсякденній метушні.
Хоч Квіткова з гумором зазначила, що її "партнер ін крайм" не в дуже гарному гуморі", кадри вийшли теплими й щирими.
