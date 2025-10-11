RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Даша Квиткова поразила парным луком с сыном: идеально на осень (фото)

Даша Квиткова вместе с сыном задает тренды (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Блогер Даша Квиткова поделилась трогательными кадрами с сыном. Звездная мама показала осенний парный лук, который не только выглядит стильно, но и подходит для прохладных октябрьских дней.

Какой аутфит продемонстрировали мама и сын, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогера.

Что надела Даша Квиткова

На фото, сделанных в лифте, блогерша позирует в комфортном и продуманном образе в нейтральной палитре.

Верх составляет объемная бежевая жилетка, темная спортивная кофта и футболка. Низ - штаны в тон и кроссовки.

Что надел сын Квитковой

4-летний Лев предстал на фото в теплом комплекте, который перекликается с образом звездной мамы.

Так, мальчик надел худи с капюшоном в бежевом цвете, черную жилетку, темные брюки и спортивную обувь.

Такой парный лук станет вдохновением для мам, которые хотят стильно выглядеть со своими детьми даже в повседневной суете.

Хоть Квиткова с юмором отметила, что ее "партнер ин крайм" не в очень хорошем настроении", кадры получились теплыми и искренними.

Парный лук Квитковой с сыном (фото: instagram.com/kvittkova)

Какие тренды стоит взять мамам на заметку

  • Объемные жилетки. Легко сочетаются с худи, свитерами или рубашками, греют без перегрузки образа.
  • Оверсайз. Худи или свитшоты большого кроя делают образ непринужденным и современным.
  • Монохром и нейтральные оттенки. Беж, какао, серый, темно-синий и другие легко комбинировать между собой.
  • Спортивные брюки и кроссовки. При правильном сочетании создают стильный и комфортный образ.
  • Функциональность. Одежда, которую легко снимать или добавлять, идеально подходит прогулкам с детьми.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаДаша КвитковаМодные трендыБлоггерша