Даша Квиткова поразила парным луком с сыном: идеально на осень (фото)

Суббота 11 октября 2025 17:10
UA EN RU
Даша Квиткова поразила парным луком с сыном: идеально на осень (фото) Даша Квиткова вместе с сыном задает тренды (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Блогер Даша Квиткова поделилась трогательными кадрами с сыном. Звездная мама показала осенний парный лук, который не только выглядит стильно, но и подходит для прохладных октябрьских дней.

Какой аутфит продемонстрировали мама и сын, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогера.

Что надела Даша Квиткова

На фото, сделанных в лифте, блогерша позирует в комфортном и продуманном образе в нейтральной палитре.

Верх составляет объемная бежевая жилетка, темная спортивная кофта и футболка. Низ - штаны в тон и кроссовки.

Что надел сын Квитковой

4-летний Лев предстал на фото в теплом комплекте, который перекликается с образом звездной мамы.

Так, мальчик надел худи с капюшоном в бежевом цвете, черную жилетку, темные брюки и спортивную обувь.

Такой парный лук станет вдохновением для мам, которые хотят стильно выглядеть со своими детьми даже в повседневной суете.

Хоть Квиткова с юмором отметила, что ее "партнер ин крайм" не в очень хорошем настроении", кадры получились теплыми и искренними.

Даша Квиткова поразила парным луком с сыном: идеально на осень (фото)Парный лук Квитковой с сыном (фото: instagram.com/kvittkova)

Какие тренды стоит взять мамам на заметку

  • Объемные жилетки. Легко сочетаются с худи, свитерами или рубашками, греют без перегрузки образа.
  • Оверсайз. Худи или свитшоты большого кроя делают образ непринужденным и современным.
  • Монохром и нейтральные оттенки. Беж, какао, серый, темно-синий и другие легко комбинировать между собой.
  • Спортивные брюки и кроссовки. При правильном сочетании создают стильный и комфортный образ.
  • Функциональность. Одежда, которую легко снимать или добавлять, идеально подходит прогулкам с детьми.

