Даша Квиткова поразила парным луком с сыном: идеально на осень (фото)
Блогер Даша Квиткова поделилась трогательными кадрами с сыном. Звездная мама показала осенний парный лук, который не только выглядит стильно, но и подходит для прохладных октябрьских дней.
Какой аутфит продемонстрировали мама и сын, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram блогера.
Что надела Даша Квиткова
На фото, сделанных в лифте, блогерша позирует в комфортном и продуманном образе в нейтральной палитре.
Верх составляет объемная бежевая жилетка, темная спортивная кофта и футболка. Низ - штаны в тон и кроссовки.
Что надел сын Квитковой
4-летний Лев предстал на фото в теплом комплекте, который перекликается с образом звездной мамы.
Так, мальчик надел худи с капюшоном в бежевом цвете, черную жилетку, темные брюки и спортивную обувь.
Такой парный лук станет вдохновением для мам, которые хотят стильно выглядеть со своими детьми даже в повседневной суете.
Хоть Квиткова с юмором отметила, что ее "партнер ин крайм" не в очень хорошем настроении", кадры получились теплыми и искренними.
Парный лук Квитковой с сыном (фото: instagram.com/kvittkova)
Какие тренды стоит взять мамам на заметку
- Объемные жилетки. Легко сочетаются с худи, свитерами или рубашками, греют без перегрузки образа.
- Оверсайз. Худи или свитшоты большого кроя делают образ непринужденным и современным.
- Монохром и нейтральные оттенки. Беж, какао, серый, темно-синий и другие легко комбинировать между собой.
- Спортивные брюки и кроссовки. При правильном сочетании создают стильный и комфортный образ.
- Функциональность. Одежда, которую легко снимать или добавлять, идеально подходит прогулкам с детьми.
Вас также может заинтересовать:
- Что носят осенью Джамала, Квиткова и Кацурина
- Даша Квиткова раскрыла свой любимый парфюм, который она носит
- Даша Квиткова и Владимир Бражко поженились или нет.