В ніч на 28 березня в Дарницькому районі Києва зникло світло.

В місцевих Телеграм-пабліках повідомляють, що перебої з електроенергією спостерігаються і в інших районах столиці.

За їхньою інформацією, близько 00:50 у всьому районі погасло світло.

Нагадаємо, що в НЕК "Укреренго" заявили, що електроенергії в Україні має вистачити на найближчі шість місяців для забезпечення потреб споживачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.