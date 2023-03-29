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В Дарницком районе Киева исчез свет

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Среда 29 марта 2023 00:59
В Дарницком районе Киева исчез свет Фото: в Дарницком районе Киева исчез свет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 28 марта в Дарницком районе Киева исчез свет.

Об этом сообщают корреспонденты РБК-Украина.

По их информации, около 00:50 во всем районе погас свет.

В местных телеграмм-пабликах сообщают, что перебои с электроэнергией наблюдаются и в других районах столицы.

"Читатели сообщали о 2 ярких вспышках - наверное, где-то коротнул трансформатор", - пишут в группе.

Напомним, что в НЭК "Укреренго" заявили, что электроэнергии в Украине должно хватить на ближайшие шесть месяцев для обеспечения потребностей потребителей.

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Киев блекаут Электроэнергия
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