У Дарницькому районі Києва стався обвал у будинку після обстрілу: під завалами люди

Ворог в ніч на четвер комбіновано атакував столицю, в результаті чого в Дарницькому районі сталось обрушення конструкцій житлового будинку. Відомо, що під завалами знаходяться люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Київської МВА Тимура Ткаченка.
"В Дарницькому районі пошкоджено житловий будинок. Сталося обрушення конструкцій. Під завалами є заблоковані люди. Необхідні служби слідують на місце", - повідомив Ткаченко.
Мер Віталій Кличко своєю чергою додав, що в Дарницькому районі також палають МАФи, а на АЗС палає пожежа.
Окрім того, у Дніпровському районі зафіксовано влучання в приватний житловий будинок.
Нагадаємо, Росія атакувала Київ вночі 14 травня дронами та балістикою. Наслідки обстрілу зафіксовані одразу в кількох районах, окрім перерахованих вище - в Голосіївському, Солом'янському, на Оболоні.
Окрім пошкоджень житлових будинків відомо про загоряння автомобілів, влучання в нежитлові будівлі.