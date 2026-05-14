Обстрел Киева Суд по Ермаку Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Дарницком районе Киева произошел обвал в доме после обстрела: под завалами люди

04:26 14.05.2026 Чт
1 мин
В доме обрушились конструкции после атаки РФ
aimg Юлия Маловичко
Фото: работники ГСЧС на ликвидации последствий обстрела (ГСЧС Украины)

Враг в ночь на четверг комбинированно атаковал столицу, в результате чего в Дарницком районе произошло обрушение конструкций жилого дома. Известно, что под завалами находятся люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской МВА Тимура Ткаченко.

Читайте также: В Киеве раздаются мощные взрывы из-за атаки дронов и баллистики

"В Дарницком районе поврежден жилой дом. Произошло обрушение конструкций. Под завалами есть заблокированные люди. Необходимые службы следуют на место", - сообщил Ткаченко.

Мэр Виталий Кличко в свою очередь добавил, что в Дарницком районе также горят МАФы, а на АЗС пылает пожар.

Кроме того, в Днепровском районе зафиксировано попадание в частный жилой дом.

Напомним, Россия атаковала Киев ночью 14 мая дронами и баллистикой. Последствия обстрела зафиксированы сразу в нескольких районах, кроме вышеперечисленных - в Голосеевском, Соломенском, на Оболоне.

Кроме повреждений жилых домов известно о возгорании автомобилей, попадании в нежилые здания. Больше об атаке РФ на столицу в ночь на четверг читайте в материале РБК-Украина.

