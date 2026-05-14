В Дарницком районе Киева произошел обвал в доме после обстрела: под завалами люди

Враг в ночь на четверг комбинированно атаковал столицу, в результате чего в Дарницком районе произошло обрушение конструкций жилого дома. Известно, что под завалами находятся люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Киевской МВА Тимура Ткаченко.
"В Дарницком районе поврежден жилой дом. Произошло обрушение конструкций. Под завалами есть заблокированные люди. Необходимые службы следуют на место", - сообщил Ткаченко.
Мэр Виталий Кличко в свою очередь добавил, что в Дарницком районе также горят МАФы, а на АЗС пылает пожар.
Кроме того, в Днепровском районе зафиксировано попадание в частный жилой дом.
Напомним, Россия атаковала Киев ночью 14 мая дронами и баллистикой. Последствия обстрела зафиксированы сразу в нескольких районах, кроме вышеперечисленных - в Голосеевском, Соломенском, на Оболоне.
Кроме повреждений жилых домов известно о возгорании автомобилей, попадании в нежилые здания.