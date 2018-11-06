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Дарницкий райсуд продолжил рассмотрение дела Крысина

Новости » Происшествия    06.11.2018 - 14:59
Фото: заседание суда по делу Крысина (РБК-Украина)
Фото: заседание суда по делу Крысина (РБК-Украина)

Суд рассматривает дело о причастности Крысина к пыткам участников Майдана

Дарницкий районный суд Киева продолжил рассматривать дело Юрия Крысина, которого подозревают в причастности к пыткам участников Майдана. Об этом из зала суда сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, председательствующий судья объявила о начале заседания. Суд рассматривает дело, в котором Крысина подозревают в противодействии участникам Майдана и пытках. По данным следствия, в январе 2014 года возле станции метро "Петровка" неизвестные похитили активиста Владислава Иваненко и под пытками требовали предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируют организацию похищения активиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Крысин с 19 октября находится в колонии в Донецкой области, в которой он отбывает наказание по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия.

В сентябре суд выделил дело Сергея Чемеса, который был сообщником Юрия Крысина, в отдельное уголовное производство. Кроме того, Чемес признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Ему грозило до десяти лет лишения свободы, однако после сделки его приговорили к трем годам и трем месяцам.

 

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