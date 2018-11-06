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Дарницький райсуд продовжив розгляд справи Крисіна

Новини » Надзвичайні події    06.11.2018 - 14:59
Фото: засідання суду у справі Крисіна (РБК-Україна)
Фото: засідання суду у справі Крисіна (РБК-Україна)

Суд розглядає справу про причетність Крисіна до тортур учасників Майдану

Дарницький районний суд Києва продовжив розглядати справу Юрія Крисіна, якого підозрюють у причетності до тортур учасників Майдану. Про це із зали суду повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, головуючий суддя оголосила про початок засідання. Суд розглядає справу, в якій Крисіна підозрюють у протидії учасникам Майдану і тортурах. За даними слідства, в січні 2014 року біля станції метро "Петрівка" невідомі викрали активіста Владислава Іваненка і під тортурами вимагали надати певну інформацію. Крисіну інкримінують організацію викрадення активіста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Крисін з 19 жовтня знаходиться в колонії в Донецькій області, в якій він відбуває покарання у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія.

У вересні суд виділив справу Сергія Чемеса, який був спільником Юрія Крисіна, в окреме кримінальне провадження. Крім того, Чемес визнав свою провину і пішов на угоду зі слідством. Йому загрожувало до десяти років позбавлення волі, проте після угоди його засудили до трьох років і трьох місяців.

 

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