"Дарница" выделила средства на покупку еще 3 аппаратов ИВЛ

Иллюстративное фото (darnitsa.ua)

В рамках кампании по сбору средств планируется собрать 49,3 млн гривен для приобретения 50 аппаратов ИВЛ

Фармацевтическая компания "Дарница" присоединилась к инициативе по общенациональному сбору средств для закупки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в украинские больницы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сбор средств стартовал 20 марта по инициативе благотворительного фонда Zagoriy Foundation и Украинской биржи благотворительности.

В свою очередь, председатель наблюдательного совета Darnitsa Group Дмитрий Шимкив призвал представителей украинского бизнеса присоединиться к инициативе.

"Мир охвачен пандемией, и преодолеть ее можно только совместными усилиями бизнеса, государства и каждого украинца. Сейчас такое объединение не просто важно - оно будет спасать жизни", - подчеркнул Шимкив.

Всего в рамках кампании по сбору средств планируется собрать 49,3 млн гривен для приобретения 50 аппаратов ИВЛ производства США. В условиях пандемии вируса COVID-19 это оборудование является незаменимым в лечении пациентов с тяжелыми осложнениями.

Напомним, фармкомпания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Доля "Дарницы" в 2019 году составила 13,76%. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и решения проблем боли.

Zagoriy Foundation основан в 2015 году членами семьи Загорий, которые являются бенефициарами компании "Дарница". Фонд способствует утверждению культуры меценатства и филантропии в Украине, поддерживает культурные достижения и развитие современного искусства, занимается реформами в сфере образования и науки.

Как ранее писало РБК-Украина, фармацевтическая компания "Дарница" и благотворительный фонд Zagoriy Foundation передали три аппарата искусственной вентиляции легких Киевской городской клинической больнице скорой помощи.