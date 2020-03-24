"Дарниця" виділила кошти на придбання ще 3 апаратів ШВЛ

Ілюстративне фото (darnitsa.ua)

В рамках кампанії зі збору коштів планується зібрати 49,3 млн гривень для придбання 50 апаратів ШВЛ

Фармацевтична компанія "Дарниця" приєдналася до ініціативи по загальнонаціональному збору коштів для закупівлі 50 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) в українські лікарні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Збір коштів стартував 20 березня з ініціативи благодійного фонду Zagoriy Foundation та Української біржі благодійності.

Своєю чергою, голова наглядової ради Darnitsa Group Дмитро Шимків закликав представників українського бізнесу приєднатися до ініціативи.

"Світ охоплений пандемією, і подолати її можна тільки спільними зусиллями бізнесу, держави та кожного українця. Зараз таке об'єднання не просто важливо - воно буде рятувати життя", - підкреслив Шимків.

Всього в рамках кампанії зі збору коштів планується зібрати 49,3 млн гривень для придбання 50 апаратів ШВЛ виробництва США. В умовах пандемії вірусу COVID-19 це обладнання є незамінним у лікуванні пацієнтів з тяжкими ускладненнями.

Нагадаємо, фармкомпанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Частка "Дарниці" у 2019 році склала 13,76%. Продуктовий портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля - кардіологія, неврологія і розв'язання проблем болю.

Zagoriy Foundation заснований у 2015 році членами сім'ї Загорій, які є бенефіціарами компанії "Дарниця". Фонд сприяє утвердженню культури меценатства і філантропії в Україні, підтримує культурні досягнення та розвиток сучасного мистецтва, займається реформами у сфері освіти та науки.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, фармацевтична компанія "Дарниця" та благодійний фонд Zagoriy Foundation передали три апарати штучної вентиляції легенів Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги.