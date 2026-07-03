Данська технологія захисту Одеси від нальотів замінить людей: яка її реальна вартість

Деталі роботи морської платформи

Нову систему планують розгортати ескадрами по 12 суден. Згідно з проєктом, 10 катерів постійно перебуватимуть на чергуванні в морі, а два - на базі для технічного обслуговування.

Платформа розрахована на безперервну роботу у режимі 24/7 протягом усього року.

Керувати такою кількістю безпілотних катерів зможе невелика команда на суходолі.

"Берегова команда керуватиме такою ескадрою. Ми вважаємо, що впоратися з цим можуть п'ять осіб", - зазначив Махер.

Він додав, що поповнення відбуватиметься ротаційно - одне судно виводиться з моря, заправляється, поповнюється перехоплювачами і повертається назад. Це дозволить забезпечити безперервну оборону з мінімальною потребою в людях.

Вартість протидронового захисту

Розробники зазначають, що дослідження та проектування перебувають на ранніх етапах, тому остаточна ціна базового варіанта ще коригується. Проте орієнтовна вартість стартового комплексу вже прорахована.

"Перша ескадра коштуватиме приблизно 10-12 мільйонів євро за ескадру, береговий командно-контрольний центр та інтеграцію в національну платформу", - заявив керівник BlueShadow.

У цю суму також входить повний пакет запчастин для технічного забезпечення комплексу.