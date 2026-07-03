Данська технологія захисту Одеси від нальотів замінить людей: яка її реальна вартість

Для захисту Одеси від ворожих дронів розробляють ескадри автономних суден, які зможуть безперервно чергувати в морі за мінімальної кількості берегового персоналу.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив засновник і CEO компанії BlueShadow Чарльз Махер.
Нову систему планують розгортати ескадрами по 12 суден. Згідно з проєктом, 10 катерів постійно перебуватимуть на чергуванні в морі, а два - на базі для технічного обслуговування.
Платформа розрахована на безперервну роботу у режимі 24/7 протягом усього року.
Керувати такою кількістю безпілотних катерів зможе невелика команда на суходолі.
"Берегова команда керуватиме такою ескадрою. Ми вважаємо, що впоратися з цим можуть п'ять осіб", - зазначив Махер.
Він додав, що поповнення відбуватиметься ротаційно - одне судно виводиться з моря, заправляється, поповнюється перехоплювачами і повертається назад. Це дозволить забезпечити безперервну оборону з мінімальною потребою в людях.
Розробники зазначають, що дослідження та проектування перебувають на ранніх етапах, тому остаточна ціна базового варіанта ще коригується. Проте орієнтовна вартість стартового комплексу вже прорахована.
"Перша ескадра коштуватиме приблизно 10-12 мільйонів євро за ескадру, береговий командно-контрольний центр та інтеграцію в національну платформу", - заявив керівник BlueShadow.
У цю суму також входить повний пакет запчастин для технічного забезпечення комплексу.
Данський стартап BlueShadow розробив унікальну систему Blue Dragon для захисту українського узбережжя, насамперед Одеси, від регулярних атак дронів-камікадзе. Технологія складається з рою автономних безпілотних надводних суден, які здатні виявляти та знищувати ворожі цілі з боку моря.
Головна перевага системи полягає в тому, що вона може ліквідувати необмежену кількість дронів на відстані 10-20 кілометрів від берегової лінії. Це дозволить збивати "Шахеди" ще на підльоті, перекриваючи слабкі зони протиповітряної оборони над акваторією моря та захищаючи портову інфраструктуру, цивільне населення і торговельні шляхи.
Нагадаємо, раніше засновник і CEO компанії BlueShadow Чарльз Махер в ексклюзивному інтервʼю розповів, як данський стартап створює захист для Одеси та на якому етапі перебуває розробка.
Також розробник детально описав принципи роботи системи безпілотних катерів Blue Dragon під час фінальної події оборонного акселератора Defence Builder. Детальніше про те, як саме данський стартап пропонує захистити Одесу від "Шахедів", читайте в матеріалі РБК-Україна.