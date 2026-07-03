Датская технология защиты Одессы от налетов заменит людей: какова ее реальная стоимость

Детали работы морской платформы

Новую систему планируют развертывать эскадрами по 12 судам. Согласно проекту, 10 катеров будут постоянно находиться на дежурстве в море, а два - на базе для технического обслуживания.

Платформа рассчитана на непрерывную работу в режиме 24/7 в течение всего года.

Управлять таким количеством беспилотных катеров сможет небольшая команда на суше.

"Береговая команда будет руководить такой эскадрой. Мы считаем, что справиться с этим могут пять человек", - отметил Махер.

Он добавил, что пополнение будет происходить ротационно - одно судно выводится из моря, заправляется, пополняется перехватчиками и возвращается назад. Это позволит обеспечить непрерывную оборону с минимальной потребностью в людях.

Стоимость противодроновой защиты

Разработчики отмечают, что исследования и проектирование находятся на ранних этапах, поэтому окончательная цена базового варианта еще не корректируется. Однако ориентировочная стоимость стартового комплекса уже просчитана.

"Первая эскадра обойдется примерно в 10-12 миллионов евро за эскадру, береговой командно-контрольный центр и интеграцию в национальную платформу", - заявил руководитель BlueShadow.

В данную сумму также входит полный пакет запчастей для технического обеспечения комплекса.