Компанія "Данон Україна" отримала сертифікацію відповідального бізнесу B Corp

Четвер 09 жовтня 2025 15:55
Компанія "Данон Україна" отримала сертифікацію відповідального бізнесу B Corp
Автор: Сергій Новіков

Данон Україна офіційно приєднався до глобальної спільноти B Corp - компаній, які доводять, що бізнес може бути силою добра. У процесі аудиту Данон Україна отримав 102 бали, підтвердивши, що діяльність компанії відповідає міжнародним стандартам соціальної та екологічної відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Що таке B Corp?

B Corp (від Benefit Corporation) - міжнародна сертифікація для компаній, які не лише прагнуть прибутку, а й дбають про позитивний вплив на людей, громади та планету. Щоб стати B Corp, бізнес проходить незалежну оцінку за багатьма критеріями, серед яких умови праці, вплив на довкілля, прозорість та етичність управління, внесок у розвиток суспільства тощо.

Мінімальний поріг для отримання сертифікації становить 80 балів, водночас, в середньому, за результатами аудиту компанії отримують 50,9 балів. Результат Данон Україна у 102 бали вкотре засвідчує відданість компанії цілям сталого розвитку та є результатом багаторічної роботи над:

  • високими стандартами безпеки та якості продукції;
  • екологічною відповідальністю та зменшенням впливу виробництва на довкілля;
  • створенням чесних і прозорих умов праці для співробітників;
  • підтримкою громад та втіленням благодійних ініціатив.

"Отримання сертифікації B Corp із результатом 102 бали - важливе визнання для Данон в Україні. Ми підтвердили, що працюємо відповідально, дбаємо про людей і довкілля та розвиваємо бізнес із довгостроковим позитивним впливом - на суспільство, навколишнє середовище та економіку. Ми віримо, що бізнес має сенс тоді, коли приносить користь не лише компанії, а й суспільству. Сертифікація B Corp підтверджує, що для нас це не просто слова", - підкреслює Віктор Піддубний, директор з фінансів та бізнес-результативності Данон в Україні.

Профіль Данон Україна вже доступний на офіційному сайті B Corp із деталями оцінки.

Про B Corp

B Corp (Benefit Corporation) - міжнародна сертифікація, яку отримують компанії, що поєднують прибутковість із позитивним впливом на суспільство та довкілля. Сертифікацію проводить неприбуткова організація B Lab, створена у 2006 році у США.

Місія B Lab - трансформувати глобальну економіку так, щоб вона працювала на благо всіх людей і планети. Організація розробила систему оцінювання B Impact Assessment, яка охоплює понад 200 критеріїв: екологічна відповідальність, умови праці, корпоративна прозорість, етика бізнесу, внесок у розвиток громад.

Сьогодні у світі понад 10 000 компаній у 102 країнах мають статус B Corp, серед них як глобальні корпорації, так і невеликі підприємства.

