Компания "Данон Украина" получила сертификацию ответственного бизнеса B Corp

Четверг 09 октября 2025 15:55
Данон Украина получила сертификацию B Corp с результатом 102 балла
Автор: Сергей Новиков

Данон Украина официально присоединился к глобальному сообществу B Corp - компаний, которые доказывают, что бизнес может быть силой добра. В процессе аудита Данон Украина получил 102 балла, подтвердив, что деятельность компании соответствует международным стандартам социальной и экологической ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Что такое B Corp?

B Corp (от Benefit Corporation) - международная сертификация для компаний, которые не только стремятся к прибыли, но и заботятся о положительном влиянии на людей, общества и планету. Чтобы стать B Corp, бизнес проходит независимую оценку по многим критериям, среди которых условия труда, влияние на окружающую среду, прозрачность и этичность управления, вклад в развитие общества и тому подобное.

Минимальный порог для получения сертификации составляет 80 баллов, в то же время, в среднем, по результатам аудита компании получают 50,9 баллов. Результат Данон Украина в 102 балла в очередной раз подтверждает приверженность компании целям устойчивого развития и является результатом многолетней работы над:

  • высокими стандартами безопасности и качества продукции;
  • экологической ответственностью и уменьшением влияния производства на окружающую среду;
  • созданием честных и прозрачных условий труда для сотрудников;
  • поддержкой общин и воплощением благотворительных инициатив.

"Получение сертификации B Corp с результатом 102 балла - важное признание для Данон в Украине. Мы подтвердили, что работаем ответственно, заботимся о людях и окружающей среде и развиваем бизнес с долгосрочным положительным влиянием - на общество, окружающую среду и экономику. Мы верим, что бизнес имеет смысл тогда, когда приносит пользу не только компании, но и обществу. Сертификация B Corp подтверждает, что для нас это не просто слова",- подчеркивает Виктор Поддубный, директор по финансам и бизнес-результативности Данон в Украине.

Профиль Данон Украина уже доступен на официальном сайте B Corp с деталями оценки.

О B Corp

B Corp (Benefit Corporation) - международная сертификация, которую получают компании, сочетающие прибыльность с положительным влиянием на общество и окружающую среду. Сертификацию проводит неприбыльная организация B Lab, созданная в 2006 году в США.

Миссия B Lab - трансформировать глобальную экономику так, чтобы она работала на благо всех людей и планеты. Организация разработала систему оценки B Impact Assessment, которая охватывает более 200 критериев: экологическая ответственность, условия труда, корпоративная прозрачность, этика бизнеса, вклад в развитие общин.

Сегодня в мире более 10 000 компаний в 102 странах имеют статус B Corp, среди них как глобальные корпорации, так и небольшие предприятия.

