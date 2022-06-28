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Не дано чужому триколору быть на нашей земле: Зеленский поздравил с Днем Конституции Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции, основного закона Украины, которому сегодня исполняется 26 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу президента Владимира Зеленского.

"Мы приняли основополагающий закон государства 26 лет назад. 26 лет спустя защищать свое государство для нас основной закон. Почему? Ответ есть в преамбуле Конституции. Основы в ней приняты основой нашей борьбы сейчас и они объясняют почему и за что мы деремся. Это право украинского народа на самоопределение", - отметил президент.

Также, по словам главы государства, Конституция Украины - наш детальный портрет, а ее нормы позволяют расшифровать генетический код нашей нации и найти ответы на два главных вопроса: что такое Украина и кто такие украинцы.

Как известно, Украина уже более четырех месяцев обороняет свою свободу и независимость от полномасштабной агрессии России. За время войны оккупанты понесли колоссальные потери. По состоянию на 28 июня Вооруженные силы Украины ликвидировали более 35 тысяч российских военных, а также более 1500 танков и еще тысячи другой вражеской техники.

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