Не дано чужому триколору завити на нашій землі: Зеленський привітав з Днем Конституції України

"Ми прийняли основоположний закон держави 26 років тому. 26 років по тому захищати свою державу для нас основний закон. Чому? Відповідь є в преамбулі Конституції. Основи в ній прийняті основою нашої боротьби зараз і вони пояснюють чому і за що ми б'ємося. Це право українського народу на самовизначення", - зазначив президент.

Також, за словами глави держави, Конституція України - наш детальний портрет, а її норми дозволяють розшифрувати генетичний код нашої нації і знайти відповіді на два головних питання: що таке Україна і хто такі українці.