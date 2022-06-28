RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Не дано чужому триколору завити на нашій землі: Зеленський привітав з Днем Конституції України

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції, основного закону України, якому сьогодні виповнюється 26 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку президента Володимира Зеленського.

"Ми прийняли основоположний закон держави 26 років тому. 26 років по тому захищати свою державу для нас основний закон. Чому? Відповідь є в преамбулі Конституції. Основи в ній прийняті основою нашої боротьби зараз і вони пояснюють чому і за що ми б'ємося. Це право українського народу на самовизначення", - зазначив президент.

Також, за словами глави держави, Конституція України - наш детальний портрет, а її норми дозволяють розшифрувати генетичний код нашої нації і знайти відповіді на два головних питання: що таке Україна і хто такі українці.

Як відомо, Україна вже більше чотирьох місяців обороняє свою свободу і незалежність від повномасштабної агресії Росії. За час війни окупанти зазнали колосальних втрат. Станом на 28 червня Збройні сили України ліквідували понад 35 тисяч російських військових, а також понад 1500 танків та ще тисячі іншої ворожої техніки.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КонституцияпоздравленияПрезидент