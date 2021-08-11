Данные о COVID-вакцинации могут не отображаться в приложении Helsi: что делать

В приложении Helsi могут отсутствовать данные о вакцинации от коронавируса. Стало известно, что делать в таком случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram канал медицинской информационной системы Helsi .

Для того, чтобы увидеть свою прививку в приложении, можно попробовать сделать следующее:

Обновите приложение Helsi.

Обратитесь к семейному врачу. Он проверит внесены данные о вакцинации в электронной системе здравоохранения и поможет с их отражением в приложении Helsi.

Обратитесь в регистратуру медучреждения, который проводил вакцинацию. Название медучреждения указанной в памятке о вакцинации, которую выдают после полученного прививки.

В медучреждении также можно получить международное свидетельство о вакцинации - даже если не видите прививок в приложении Helsi. Чтобы получить международное свидетельство, обязательно нужно взять загранпаспорт.