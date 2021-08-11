Данные о COVID-вакцинации могут не отображаться в приложении Helsi: что делать

В приложении Helsi могут отсутствовать данные о вакцинации от коронавируса. Стало известно, что делать в таком случае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram канал медицинской информационной системы Helsi.
Для того, чтобы увидеть свою прививку в приложении, можно попробовать сделать следующее:
В медучреждении также можно получить международное свидетельство о вакцинации - даже если не видите прививок в приложении Helsi. Чтобы получить международное свидетельство, обязательно нужно взять загранпаспорт.