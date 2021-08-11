Дані про COVID-вакцинацію можуть не відображатися в додатку Helsi: що робити

В додатку Helsi можуть бути відсутні дані про вакцинацію від коронавірусу. Стало відомо, що робити в такому випадку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал медичної інформаційної системи Helsi.
Для того, щоб побачити своє щеплення в додатку, можна спробувати зробити наступне:
У медзакладі можна також отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію - навіть якщо не бачите щеплень у додатку Helsi. Щоб отримати міжнародне свідоцтво, обов’язково потрібно взяти закордонний паспорт.