Данные о COVID-вакцинации могут не отображаться в приложении Helsi: что делать
Фото: данные о вакцинации могут не отображаться в системе Helsi (Виталий Носач, РБК-Украина)
В приложении Helsi могут отсутствовать данные о вакцинации от коронавируса. Стало известно, что делать в таком случае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram канал медицинской информационной системы Helsi.
Для того, чтобы увидеть свою прививку в приложении, можно попробовать сделать следующее:
- Обновите приложение Helsi.
- Обратитесь к семейному врачу. Он проверит внесены данные о вакцинации в электронной системе здравоохранения и поможет с их отражением в приложении Helsi.
- Обратитесь в регистратуру медучреждения, который проводил вакцинацию. Название медучреждения указанной в памятке о вакцинации, которую выдают после полученного прививки.
В медучреждении также можно получить международное свидетельство о вакцинации - даже если не видите прививок в приложении Helsi. Чтобы получить международное свидетельство, обязательно нужно взять загранпаспорт.