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Данные о COVID-вакцинации могут не отображаться в приложении Helsi: что делать

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Среда 11 августа 2021 14:42
Данные о COVID-вакцинации могут не отображаться в приложении Helsi: что делать Фото: данные о вакцинации могут не отображаться в системе Helsi (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В приложении Helsi могут отсутствовать данные о вакцинации от коронавируса. Стало известно, что делать в таком случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram канал медицинской информационной системы Helsi.

Для того, чтобы увидеть свою прививку в приложении, можно попробовать сделать следующее:

  • Обновите приложение Helsi.
  • Обратитесь к семейному врачу. Он проверит внесены данные о вакцинации в электронной системе здравоохранения и поможет с их отражением в приложении Helsi.
  • Обратитесь в регистратуру медучреждения, который проводил вакцинацию. Название медучреждения указанной в памятке о вакцинации, которую выдают после полученного прививки.

В медучреждении также можно получить международное свидетельство о вакцинации - даже если не видите прививок в приложении Helsi. Чтобы получить международное свидетельство, обязательно нужно взять загранпаспорт.

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