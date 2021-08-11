Дані про COVID-вакцинацію можуть не відображатися в додатку Helsi: що робити

В додатку Helsi можуть бути відсутні дані про вакцинацію від коронавірусу. Стало відомо, що робити в такому випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал медичної інформаційної системи Helsi .

Для того, щоб побачити своє щеплення в додатку, можна спробувати зробити наступне:

Оновіть додаток Helsi.

Зверніться до сімейного лікаря. Він перевірить внесені дані про вакцинацію в електронній системі охорони здоров’я і допоможе з їх відображенням у додатку Helsi.

Зверніться до реєстратури медзакладу, який проводив вакцинацію. Назва медзакладу вказана у пам’ятці про вакцинацію, яку видають після отриманого щеплення.

У медзакладі можна також отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію - навіть якщо не бачите щеплень у додатку Helsi. Щоб отримати міжнародне свідоцтво, обов’язково потрібно взяти закордонний паспорт.