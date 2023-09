Данка з топ-100 тенісного рейтингу опинилася у візку в Китаї: відео

20-річна спортсменка знепритомніла під час матчу проти казашки Путінцевої у 2-му раунді Guangzhou Open. Інцидент трапився на старті третього сету.

Таусон упала на корт посеред поєдинку. Найімовірніше, її стан різко погіршився через аномальну спеку. Тенісистку вивезли у візку, а причиною зняття з турніру згодом назвали тепловий удар. У четвер температура повітря в Гуанчжоу сягала 37-ми градусів.

Таусон потрапила в дорослий тур у 2019 році. Піку рейтингу вона досягла минулого літа, коли опинилася на 33-й сходинці класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA). Актуальна позиція данки – 76-те місце.

Українка Надія Кіченок пробилася у парний півфінал Гуанчжоу. У дуеті з німкенею Фрідзам вона переграла пару американки Сантамарії та нейтральної росіянки Сізікової. Минулого тижня українсько-німецький тенісний союз виграв титул в японській Осаці.

Clara Tauson collapsed at the beginning of the 3rd set possibly due to excessive heat, she had to retire & was wheeled off the court...she's been struggling a lot physically lately, def needs some sort of a break to sort things out pic.twitter.com/Krz8Urb4ne