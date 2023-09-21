ua en ru
Чт, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Данка из топ-100 теннисного рейтинга оказалась в коляске в Китае: видео

Гуанчжоу, Четверг 21 сентября 2023 16:39
UA EN RU
Данка из топ-100 теннисного рейтинга оказалась в коляске в Китае: видео Фото: Клара Таусон не выдержала необычных температурных условий (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Датская теннисистка Клара Таусон не смогла доиграть поединок в китайском Гуанчжоу из-за проблем со здоровьем. Ее забрали из корта, усадив в коляску для маломобильных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

20-летняя спортсменка потеряла сознание во время матча против казашки Путинцевой во 2-м раунде Guangzhou Open. Инцидент произошел на старте третьего сета.

Таусон упала на корт посреди поединка. Скорее всего, ее состояние резко ухудшилось из-за аномальной жары. Теннисистку вывезли в коляске, а причиной снятия с турнира впоследствии назвали тепловой удар. В четверг температура воздуха в Гуанчжоу достигала 37 градусов.

Таусон попала во взрослый тур в 2019 году. Пика рейтинга она достигла прошлым летом, когда оказалась на 33-й строчке классификации Женской теннисной ассоциации (WTA). Актуальная позиция датчанки – 76-е место.

Украинка Надежда Киченок пробилась в парный полуфинал Гуанчжоу. В дуэте с немкой Фридзам она обыграла пару американки Сантамарии и нейтральной россиянки Сизиковой. На прошлой неделе украино-немецкий теннисный союз выиграл титул в японской Осаке.

К слову, бразильянка Хаддад Майя снялась с соревнований после бытовой травмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны