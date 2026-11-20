Як зазначається, поліція затримала двох підозрюваних незадовго до концерту українського репера Київстонера, запланованого на 25 вересня.

Виступ згодом скасували.

За даними датського телеканалу DR, підозрюваних зупинили в авто з кількома одиницями зброї.

Під час суду обидва чоловіки відкинули звинувачення та заперечили будь-які правопорушення.

Російське посольство в Копенгагені поки що не прокоментувало ситуацію.

Служба національної безпеки та розвідки Данії (PET), глава МЗС Ларс Локке Расмуссен і міністр юстиції Ніколай Ваммен запланували на п'ятницю, 20 листопада, пресбрифінги щодо ймовірного вбивства.

Поки що невідомо як саме поліція вийшла на двох затриманих в авто зі зброєю, як російська розвідка могла завербувати цих громадян Данії, як справа розширилася ще на двох чоловіків, яким не закидають участь у змові проти Київстонера.

За інформацією телеканалу, усі четверо фігурантів перебувають під вартою з вересня.