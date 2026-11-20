Росія могла завербувати двох данців для вбивства українського репера Київстонера (Альберта Васильєва) перед його виступом у Данії, але поліція зірвала задум.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та датський телеканал DR.
Як зазначається, поліція затримала двох підозрюваних незадовго до концерту українського репера Київстонера, запланованого на 25 вересня.
Виступ згодом скасували.
За даними датського телеканалу DR, підозрюваних зупинили в авто з кількома одиницями зброї.
Під час суду обидва чоловіки відкинули звинувачення та заперечили будь-які правопорушення.
Російське посольство в Копенгагені поки що не прокоментувало ситуацію.
Служба національної безпеки та розвідки Данії (PET), глава МЗС Ларс Локке Расмуссен і міністр юстиції Ніколай Ваммен запланували на п'ятницю, 20 листопада, пресбрифінги щодо ймовірного вбивства.
Поки що невідомо як саме поліція вийшла на двох затриманих в авто зі зброєю, як російська розвідка могла завербувати цих громадян Данії, як справа розширилася ще на двох чоловіків, яким не закидають участь у змові проти Київстонера.
За інформацією телеканалу, усі четверо фігурантів перебувають під вартою з вересня.
Нагадаємо, що репера Київстонера хотіли вбити у Польщі влітку цього року.
У серпні у Варшаві спецслужби затримали найманого вбивцю з Донбасу, який готував замах на українського блогера та виконавця Альберта Васильєва.
За цим планом ліквідації стояла російська ФСБ.
Напередодні цього затримання прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у Польщі схопили агента РФ, який готував вбивство громадянина США українського походження.
Тоді польський прем'єр уточнив, що затриманий росіянин діяв за завданням спецслужб Росії, а сам замах мав відбутися безпосередньо у Варшаві.