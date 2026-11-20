Россия могла завербовать двух датчан для убийства украинского рэпера Киевстонера (Альберта Васильева) перед его выступлением в Дании, но полиция сорвала замысел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и датский телеканал DR.
Как отмечается, полиция задержала двух подозреваемых незадолго до концерта украинского рэпера Киевстонера, запланированного на 25 сентября.
Выступление впоследствии было отменено.
По данным датского телеканала DR, подозреваемых остановили в автомобиле с несколькими единицами оружия.
Во время суда оба мужчины отвергли обвинения и отрицали любые правонарушения.
Российское посольство в Копенгагене пока не прокомментировало ситуацию.
Служба национальной безопасности и разведки Дании (PET), глава МИД Ларс Локке Расмуссен и министр юстиции Николай Ваммен запланировали на пятницу, 20 ноября, прессбрифинги по вероятному убийству.
Пока неизвестно, как именно полиция вышла на двоих задержанных в авто с оружием, как российская разведка могла завербовать этих граждан Дании, как дело расширилось еще на двух мужчин, которым не обвиняют участие в заговоре против Киевстонера.
По информации телеканала, все четверо фигурантов находятся под стражей с сентября.
Напомним, что рэппера Киевстонера хотели убить в Польше летом этого года.
В августе в Варшаве спецслужбы задержали наемного убийцу из Донбасса, который готовил покушение на украинского блоггера и исполнителя Альберта Васильева.
За этим планом ликвидации стояла российская ФСБ.
В преддверии этого задержания премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Польше схватили агента РФ, готовившего убийство гражданина США украинского происхождения.
Тогда польский премьер уточнил, что задержанный россиянин действовал по заданию спецслужб России, а само покушение должно было состояться непосредственно в Варшаве.