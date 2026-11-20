Как отмечается, полиция задержала двух подозреваемых незадолго до концерта украинского рэпера Киевстонера, запланированного на 25 сентября.

Выступление впоследствии было отменено.

По данным датского телеканала DR, подозреваемых остановили в автомобиле с несколькими единицами оружия.

Во время суда оба мужчины отвергли обвинения и отрицали любые правонарушения.

Российское посольство в Копенгагене пока не прокомментировало ситуацию.

Служба национальной безопасности и разведки Дании (PET), глава МИД Ларс Локке Расмуссен и министр юстиции Николай Ваммен запланировали на пятницу, 20 ноября, прессбрифинги по вероятному убийству.

Пока неизвестно, как именно полиция вышла на двоих задержанных в авто с оружием, как российская разведка могла завербовать этих граждан Дании, как дело расширилось еще на двух мужчин, которым не обвиняют участие в заговоре против Киевстонера.

По информации телеканала, все четверо фигурантов находятся под стражей с сентября.