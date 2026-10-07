РФ розпочала диверсії проти датських виробників зброї, які допомагають Україні

Росія розпочала нову хвилю диверсійних операцій проти данських компаній, які постачають військову продукцію Україні.
Про це заявила провідний аналітик Служби національної безпеки та розвідки Данії (PET) Джозефіна Крістенсен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними данської розвідки, Росія вдалася до прямого шкідництва після того, як її попередні спроби залякати Захід та зупинити військову допомогу Україні виявилися неефективними.
Активна фаза підготовки та виконання диверсій розпочалася з початку літа. У розвідці зазначають, що оперативна сміливість Кремля зростає.
"Навесні ми бачили багато планування, але дуже мало його виконання; на початку літа ми побачили, що вони почали виконувати набагато більше. Росія зараз намагається вразити цілі, які мають прямий вплив на лінію фронту. Це означає виробництво зброї", - підкреслила Крістенсен.
У зв'язку з цим Міністерство оборони РФ ще у квітні склало перелік європейських виробників безпілотників та їхніх компонентів, визначивши їх як потенційні цілі.
Для здійснення атак Москва дедалі частіше залучає непідготовлених посередників у Європі, зокрема наркозалежних та людей без постійного місця проживання.
Пошук потенційних виконавців відбувається через Telegram та інші соцмережі.
Вербування зазвичай починається з простих завдань за легкі гроші - фотографування об'єктів та збір розвідувальних даних, спостереження за територіями підприємств та безпосереднє виконання диверсійних актів.
"Це може бути будь-хто, хто просто шукає швидких грошей. Якщо перша людина не досягне успіху, вони кинуть проблему іншій, доки сама не досягне успіху", - пояснили в спецслужбі.
Нагадаємо, західні спецслужби дедалі частіше застерігають про можливу ескалацію з боку РФ щодо Альянсу.
Раніше данська служба оборонної розвідки попереджала, що Росія збирається посилити гібридні атаки на НАТО та навіть може вдатися до обмежених військових провокацій.
Крім того, представники європейських спецслужб зазначали, що розвідки Європи попередили про можливу атаку Росії на НАТО найближчим часом.
За оцінками фахівців, потенційна перевірка Альянсу на міцність може відбутися вже протягом кількох місяців.