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РФ начала диверсии против датских производителей оружия, которые помогают Украине

19:05 07.10.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Иллюстративное фото: РФ усилила диверсии на заводах по производству оружия в Дании (Коллаж РБК-Украина)

Россия начала новую волну диверсионных операций против датских компаний, поставляющих военную продукцию Украине.

Об этом заявила ведущий аналитик Службы национальной безопасности и разведки Дании (PET) Джозефина Кристенсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным датской разведки, Россия прибегла к прямому вредительству после того, как ее предыдущие попытки запугать Запад и остановить военную помощь Украине оказались неэффективными.

Активная фаза подготовки и исполнения диверсий началась с начала лета. В разведке отмечают, что оперативная смелость Кремля растет.

"Весной мы видели много планирования, но очень мало его выполнения; в начале лета мы увидели, что они начали выполнять гораздо больше. Россия сейчас пытается поразить цели, оказывающие прямое влияние на линию фронта. Это означает производство оружия", - подчеркнула Кристенсен.

В этой связи Министерство обороны РФ еще в апреле составило перечень европейских производителей беспилотников и их компонентов, определив их как потенциальные цели.

Для осуществления атак Москва все чаще привлекает неподготовленных посредников в Европе, в том числе наркозависимых и людей без постоянного жительства.

Поиск потенциальных исполнителей производится через Telegram и другие соцсети.

Вербовка обычно начинается с простых задач за легкие деньги - фотографирование объектов и сбор разведывательных данных, наблюдение за территориями предприятий и непосредственное исполнение диверсионных актов.

"Это может быть любой, кто просто ищет быстрые деньги. Если первый человек не добьется успеха, они бросят проблему другому, пока сам не добьется успеха", - объяснили в спецслужбе.

Угроза атак РФ на страны НАТО

Напомним, западные спецслужбы все чаще предостерегают о возможной эскалации со стороны РФ по Альянсу.

Ранее датская служба оборонной разведки предупреждала, что Россия собирается усилить гибридные атаки на НАТО и даже может прибегнуть к ограниченным военным провокациям.

Кроме того, представители европейских спецслужб отмечали, что разведки Европы предупредили о возможной атаке России на НАТО в ближайшее время.

По оценкам специалистов, потенциальная проверка Альянса на прочность может состояться уже несколько месяцев.

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