РФ начала диверсии против датских производителей оружия, которые помогают Украине

По данным датской разведки, Россия прибегла к прямому вредительству после того, как ее предыдущие попытки запугать Запад и остановить военную помощь Украине оказались неэффективными.

Активная фаза подготовки и исполнения диверсий началась с начала лета. В разведке отмечают, что оперативная смелость Кремля растет.

"Весной мы видели много планирования, но очень мало его выполнения; в начале лета мы увидели, что они начали выполнять гораздо больше. Россия сейчас пытается поразить цели, оказывающие прямое влияние на линию фронта. Это означает производство оружия", - подчеркнула Кристенсен.

В этой связи Министерство обороны РФ еще в апреле составило перечень европейских производителей беспилотников и их компонентов, определив их как потенциальные цели.

Для осуществления атак Москва все чаще привлекает неподготовленных посредников в Европе, в том числе наркозависимых и людей без постоянного жительства.

Поиск потенциальных исполнителей производится через Telegram и другие соцсети.

Вербовка обычно начинается с простых задач за легкие деньги - фотографирование объектов и сбор разведывательных данных, наблюдение за территориями предприятий и непосредственное исполнение диверсионных актов.

"Это может быть любой, кто просто ищет быстрые деньги. Если первый человек не добьется успеха, они бросят проблему другому, пока сам не добьется успеха", - объяснили в спецслужбе.