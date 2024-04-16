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У Данії загорілась історична Копенгагенська фондова біржа (відео)

Фото: Копенгагенська фондова біржа (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Данії сталась пожежа в історичній фондовій біржі Копенгагена. Будівля є однією з найстарших у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як відзначає видання, всі, хто перебував у будівлі, встигли покинути її. Зокрема були й ті, хто кинувся рятувати деякі історичні картини. 

"Будівля, датована 1625 роком, знаходиться за два кроки від парламенту Данії, Фолькетингу, і королівського палацу Крістіансборг", - пише BBC. 

Зазначається, що біржа перебувала на реконструкції. Наразі там знаходилась Данська торгова палата. 

Були й ті, хто порівняв пожежу в будівлі з пожежею в Нотр-Дамі, яка сталась в центрі Парижа в 2019 році. 

Наразі причини пожежі в Копенгагені невідомі, втім аварійні служби відзначили, що риштування ускладнило їх роботу.   

Нагадаємо про те, що пожежа в Нотр-Дамі сталася 15 квітня 2019 року. Рятувальники його гасили майже добу. Вогонь знищив більшу частину даху собору, включаючи шпиль, та пошкодив внутрішній інтер'єр.

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