У Данії загорілась історична Копенгагенська фондова біржа (відео)

Як відзначає видання, всі, хто перебував у будівлі, встигли покинути її. Зокрема були й ті, хто кинувся рятувати деякі історичні картини.

"Будівля, датована 1625 роком, знаходиться за два кроки від парламенту Данії, Фолькетингу, і королівського палацу Крістіансборг", - пише BBC.

Зазначається, що біржа перебувала на реконструкції. Наразі там знаходилась Данська торгова палата.

Були й ті, хто порівняв пожежу в будівлі з пожежею в Нотр-Дамі, яка сталась в центрі Парижа в 2019 році.

Наразі причини пожежі в Копенгагені невідомі, втім аварійні служби відзначили, що риштування ускладнило їх роботу.