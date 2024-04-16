У Данії загорілась історична Копенгагенська фондова біржа (відео)

В Данії сталась пожежа в історичній фондовій біржі Копенгагена. Будівля є однією з найстарших у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Як відзначає видання, всі, хто перебував у будівлі, встигли покинути її. Зокрема були й ті, хто кинувся рятувати деякі історичні картини.
"Будівля, датована 1625 роком, знаходиться за два кроки від парламенту Данії, Фолькетингу, і королівського палацу Крістіансборг", - пише BBC.
Зазначається, що біржа перебувала на реконструкції. Наразі там знаходилась Данська торгова палата.
Були й ті, хто порівняв пожежу в будівлі з пожежею в Нотр-Дамі, яка сталась в центрі Парижа в 2019 році.
Наразі причини пожежі в Копенгагені невідомі, втім аварійні служби відзначили, що риштування ускладнило їх роботу.
Нагадаємо про те, що пожежа в Нотр-Дамі сталася 15 квітня 2019 року. Рятувальники його гасили майже добу. Вогонь знищив більшу частину даху собору, включаючи шпиль, та пошкодив внутрішній інтер'єр.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.