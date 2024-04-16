В Дании загорелась историческая Копенгагенская фондовая биржа (видео)

В Дании произошел пожар на исторической фондовой бирже Копенгагена. Здание является одним из старейших в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Как отмечает издание, все находившиеся в здании успели покинуть его. В частности, были и те, кто бросился спасать некоторые исторические картины.
"Здание, датированное 1625 годом, находится в двух шагах от парламента Дании, Фолькетинга, и королевского дворца Кристиансборг", - пишет BBC.
Это с большой разбой, что мы получили трагические новости из города, что consumed historic #Copenhagen #Børsen помещение, архитектурный дом с более чем 400 лет legacy. pic.twitter.com/zUTCT3Ew8c — Jorge Serrano (@jserranojur) 16 апреля 2024
Отмечается, что биржа находилась на реконструкции. Там находилась Датская торговая палата.
Были и те, кто сравнил пожар в здании с пожаром в Нотр-Даме, который произошел в центре Парижа в 2019 году.
BREAKING:
Denmark является его "Notre Dame moment"
Гостиничный Борсен Stock Exchange является строительство в городе Copenhagen.
Она была построена в 1625 году и один из городов в most beautiful buildings with jeho elegant spire
Yesterday был 5-й дневной дневной свет pic.twitter.com/8j6bPsHvaD — Visegrád 24 (@visegrad24) April 16, 2024
Сейчас причины пожара в Копенгагене неизвестны, впрочем аварийные службы отметили, что строительные работы усложнили их работу.
Напомним о том, что пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года . Спасатели его тушили почти сутки. Огонь уничтожил большую часть крыши собора, включая шпиль и повредил внутренний интерьер.
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