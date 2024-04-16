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В Дании загорелась историческая Копенгагенская фондовая биржа (видео)

Фото: Копенгагенская фондовая биржа (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Дании произошел пожар на исторической фондовой бирже Копенгагена. Здание является одним из старейших в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как отмечает издание, все находившиеся в здании успели покинуть его. В частности, были и те, кто бросился спасать некоторые исторические картины.

"Здание, датированное 1625 годом, находится в двух шагах от парламента Дании, Фолькетинга, и королевского дворца Кристиансборг", - пишет BBC.

Отмечается, что биржа находилась на реконструкции. Там находилась Датская торговая палата.

Были и те, кто сравнил пожар в здании с пожаром в Нотр-Даме, который произошел в центре Парижа в 2019 году.

Сейчас причины пожара в Копенгагене неизвестны, впрочем аварийные службы отметили, что строительные работы усложнили их работу.  

Напомним о том, что пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года . Спасатели его тушили почти сутки. Огонь уничтожил большую часть крыши собора, включая шпиль и повредил внутренний интерьер.

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Дания