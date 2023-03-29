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У Данії встановили об'єкт, який знайшли біля підірваних "Північних потоків"

Фото: у Данії встановили об'єкт, який знайшли біля підірваних "Північних потоків" (ens.dk/en)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 29 березня, данське енергетичне агентство повідомило, що об’єкт, який прилягав до газопроводу "Північний потік-2" являє собою порожній морський димовий буй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ENS.

Днями Данія запросила контрольованого Росією оператора газопроводу "Північний потік-2" допомогти підняти невідомий об’єкт, знайдений поблизу єдиного неушкодженого газопроводу в Балтійському морі.

Оператор трубопроводу контролюється російською державною газовою компанією "Газпром".

Данська влада оцінила, що "об'єкт не становить жодної безпосередньої загрози безпеці". Минулого тижня влада Данії повідомила, що трубчастий об’єкт був знайдений під час перевірки останнього неушкодженого трубопроводу швейцарським оператором Nord Stream 2 AG.

Нагадаємо, що німецьке видання T-Online заявило, що Росія використовувала маневри Балтійського флоту, щоб прикрити операцію з підриву газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2".

Сьогодні ж координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що американський президент Джо Байден цілком довіряє розслідуванню трьох країн щодо Nord Stream.

Також раніше повідомлялось, що Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.

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