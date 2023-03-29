В Дании установили объект, который нашли у подорванных "Северных потоков"

На днях Дания пригласила контролируемого Россией оператора газопровода "Северный поток-2" помочь поднять неизвестный объект, найденный вблизи единственного невредимого газопровода в Балтийском море.

Оператор трубопровода контролируется российской государственной газовой компанией "Газпром".

Датские власти оценили, что "объект не представляет никакой непосредственной угрозы безопасности". На прошлой неделе власти Дании сообщили, что трубчатый объект был обнаружен во время проверки последнего невредимого трубопровода швейцарским оператором Nord Stream 2 AG.

Напомним, что немецкое издание T-Online заявило, что Россия использовала маневры Балтийского флота, чтобы прикрыть операцию по подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

Сегодня же координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американский президент Джо Байден полностью доверяет расследованию трех стран по Nord Stream.

Также ранее сообщалось, что Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

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