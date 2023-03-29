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Байден цілком довіряє розслідуванню трьох країн щодо Nord Stream, - Кірбі

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Середа 29 березня 2023 02:49
Байден цілком довіряє розслідуванню трьох країн щодо Nord Stream, - Кірбі Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент США Джо Байден довіряє розслідуванню Швеції, Данії та Німеччини щодо вибухів на газогонах Nord Stream.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Наразі тривають три незалежні односторонні розслідування, їх ведуть слідчі органи трьох європейських країн - Швеції, Данії й Німеччини", - сказав Кірбі.

Він підкреслив, що Байден має "повну впевненість, що ці розслідування будуть проведені максимально ретельно".

Нагадаємо, що німецьке видання T-Online заявило, що Росія використовувала маневри Балтійського флоту, щоб прикрити операцію з підриву газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2".

Також раніше повідомлялось, що Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.

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