Байден цілком довіряє розслідуванню трьох країн щодо Nord Stream, - Кірбі

Президент США Джо Байден довіряє розслідуванню Швеції, Данії та Німеччини щодо вибухів на газогонах Nord Stream.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

Він підкреслив, що Байден має "повну впевненість, що ці розслідування будуть проведені максимально ретельно".

"Наразі тривають три незалежні односторонні розслідування, їх ведуть слідчі органи трьох європейських країн - Швеції, Данії й Німеччини", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, що німецьке видання T-Online заявило, що Росія використовувала маневри Балтійського флоту, щоб прикрити операцію з підриву газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2".

Також раніше повідомлялось, що Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.