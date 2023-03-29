У Данії встановили об'єкт, який знайшли біля підірваних "Північних потоків"

Сьогодні, 29 березня, данське енергетичне агентство повідомило, що об’єкт, який прилягав до газопроводу "Північний потік-2" являє собою порожній морський димовий буй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ENS .

Днями Данія запросила контрольованого Росією оператора газопроводу "Північний потік-2" допомогти підняти невідомий об’єкт, знайдений поблизу єдиного неушкодженого газопроводу в Балтійському морі.

Оператор трубопроводу контролюється російською державною газовою компанією "Газпром".

Данська влада оцінила, що "об'єкт не становить жодної безпосередньої загрози безпеці". Минулого тижня влада Данії повідомила, що трубчастий об’єкт був знайдений під час перевірки останнього неушкодженого трубопроводу швейцарським оператором Nord Stream 2 AG.

Відповідні органи влади Данії оглянули об’єкт, який знаходився біля газопроводу "Північний потік-2" у Балтійському морі.

"Об’єкт має циліндричну форму, має приблизно 40 см заввишки та 10 см у діаметрі. Цілком можливо, що об’єкт є морським димовим буєм. Це буде додатково досліджено", - повідомили в Міністерстві оборони Данії.

Проте сьогодні Данський енергетичне агентство повідомило, що вчора, 28 березня, було завершено ліквідацію об’єкта, що прилягав до газопроводу.

Дослідження показують, що об’єкт являє собою порожній морський димовий буй, який використовується для візуального маркування. Об'єкт не становить загрози безпеці.

За даними Міноборони Данії, порятунок проводився на глибині 73 метри. Під час ліквідації був присутній представник власника Nord Stream 2 AG.

Нагадаємо, що німецьке видання T-Online заявило, що Росія використовувала маневри Балтійського флоту, щоб прикрити операцію з підриву газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2".

Сьогодні ж координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що американський президент Джо Байден цілком довіряє розслідуванню трьох країн щодо Nord Stream.

Також раніше повідомлялось, що Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.