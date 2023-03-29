В Дании установили объект, который нашли у подорванных "Северных потоков"

Сегодня, 29 марта, датское энергетическое агентство сообщило, что объект, прилегающий к газопроводу "Северный поток-2", представляет собой пустой морской дымовой буй.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ENS .

На днях Дания пригласила контролируемого Россией оператора газопровода "Северный поток-2" помочь поднять неизвестный объект, найденный вблизи единственного невредимого газопровода в Балтийском море.

Оператор трубопровода контролируется российской государственной газовой компанией "Газпром".

Датские власти оценили, что "объект не представляет никакой непосредственной угрозы безопасности". На прошлой неделе власти Дании сообщили, что трубчатый объект был обнаружен во время проверки последнего невредимого трубопровода швейцарским оператором Nord Stream 2 AG.

Соответствующие органы власти Дании осмотрели объект, находившийся у газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

"Объект имеет цилиндрическую форму, имеет около 40 см высотой и 10 см в диаметре. Вполне возможно, что объект является морским дымовым буем. Это будет дополнительно исследовано", - сообщили в Министерстве обороны Дании.

Однако сегодня датское энергетическое агентство сообщило, что вчера, 28 марта, была завершена ликвидация прилегающего к газопроводу объекта.

Исследования показывают, что объект представляет собой пустой морской дымовой буй, используемый для визуальной маркировки. Объект не представляет угрозы безопасности.

По данным Минобороны Дании, спасение производилось на глубине 73 метра. В ходе ликвидации присутствовал представитель владельца Nord Stream 2 AG.

Напомним, что немецкое издание T-Online заявило, что Россия использовала маневры Балтийского флота, чтобы прикрыть операцию по подрыву газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

Сегодня же координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американский президент Джо Байден полностью доверяет расследованию трех стран по Nord Stream.

Также ранее сообщалось, что Россия могла взорвать газопроводы, чтобы не платить неустойки по контрактам.

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