У Данії вирахували, що через вибухи "Північні потоки" спорожніють до кінця тижня
Після вибухів більша частина газу з "Північних потоків" вже витекла. Газопроводи можуть спорожніти до кінця цього тижня.
Про це заявив директор Данської енергетичної агенції Крістоффер Бетцау, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.
"Стан такий, що більше половини газу вийшло з трубопроводів, а останній газ вийде у неділю", - заявив він.
Бетцау припустив, що це призведе до повної зупинки трубопроводів. За його словами, ремонт буде складною процедурою, оскільки газопроводи проходять на глибині від 70 до 90 метрів, а труби мають товщину 12 сантиметрів із сталі та бетону.
При цьому директор зазначив, що збитки навколишньому середовищу мінімальні, але витік газу має значний вплив на клімат. Загальні викиди становитимуть 32% від загальних викидів Данії за весь рік.
"Це особливо важливо, тому що метан набагато більш небезпечний для клімату, ніж CO", - пояснює Бетцау.
Нагадаємо, що вчора стало відомо про витікання газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".
Пізніше у Швеції заявили, що зафіксували вибухи у районах трубопроводів.
За даними ЗМІ, вибухи могли бути спланованою диверсією Росії, а вибухові пристрої було скинуто в Балтійське море за кілька тижнів.
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