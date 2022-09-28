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У Данії вирахували, що через вибухи "Північні потоки" спорожніють до кінця тижня

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Копенгаген, Середа 28 вересня 2022 19:10
У Данії вирахували, що через вибухи "Північні потоки" спорожніють до кінця тижня Фото: Данія вважає, що "Північні потоки" спорожніють до кінця тижня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Після вибухів більша частина газу з "Північних потоків" вже витекла. Газопроводи можуть спорожніти до кінця цього тижня.

Про це заявив директор Данської енергетичної агенції Крістоффер Бетцау, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV2.

"Стан такий, що більше половини газу вийшло з трубопроводів, а останній газ вийде у неділю", - заявив він.

Бетцау припустив, що це призведе до повної зупинки трубопроводів. За його словами, ремонт буде складною процедурою, оскільки газопроводи проходять на глибині від 70 до 90 метрів, а труби мають товщину 12 сантиметрів із сталі та бетону.

При цьому директор зазначив, що збитки навколишньому середовищу мінімальні, але витік газу має значний вплив на клімат. Загальні викиди становитимуть 32% від загальних викидів Данії за весь рік.

"Це особливо важливо, тому що метан набагато більш небезпечний для клімату, ніж CO", - пояснює Бетцау.

Нагадаємо, що вчора стало відомо про витікання газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Пізніше у Швеції заявили, що зафіксували вибухи у районах трубопроводів.

За даними ЗМІ, вибухи могли бути спланованою диверсією Росії, а вибухові пристрої було скинуто в Балтійське море за кілька тижнів.

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Северный поток Північний потік-2 Дания Газ
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