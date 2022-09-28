В Дании рассчитали, что из-за взрывов "Северные потоки" опустеют к концу недели
После взрывов большая часть газа с "Северных потоков" уже утекла. Газопроводы могут опустеть к концу этой недели.
Об этом заявил директор Датского энергетического агентства Кристоффер Бетцау, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV2.
"Состояние таково, что больше половины газа вышло из трубопроводов, а последний газ выйдет в воскресенье", - заявил он.
Бетцау предположил, что это приведет к полной остановке трубопроводов. По его словам, ремонт будет сложной процедурой, поскольку газопроводы проходят на глубине от 70 до 90 метров, а трубы имеют толщину 12 сантиметров из стали и бетона.
При этом директор отметил, что ущерб окружающей среде минимальный, но утечка газа имеет значительное воздействие на климат. Общие выбросы составят 32% от общих выбросов Дании за весь год.
"Это особенно важно, потому что метан во много раз более опасен для климата, чем CO", - объясняет Бетцау.
Напомним, что вчера стало известно об утечках газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Позже в Швеции заявили, что зафиксировали взрывы в районах трубопроводов.
По данным СМИ, взрывы могли быть спланированной диверсией России, а взрывные устройства були сброшены в Балтийское море за несколько недель.
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