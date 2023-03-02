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У Данії спаплюжили російським триколором статую "Русалоньки"

Фото: у Данії спаплюжили російським триколором статую "Русалоньки" (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На основі знаменитої статуї "Русалоньки" Ганса Крістіана Андерсена у Копенгагені намалювали російський прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Повідомляється, що вандали намалювали на скелі, на якій сидить русалонька, білу, синю та червону смуги.

При цьому невідомо, коли саме стався вандалізм. Відповідальність за вчинок ніхто не взяв.

Зазначимо, що статуя вже давно є популярною мішенню для вандалів. Так, статуї відпилювали голову або руку, обливали фарбою, навіть розмальовували свастикою і символом Z.

Тим часом в Естонії дозволили демонтаж радянських пам’ятників.

А у Вільнюсі зносили найбільший пам'ятник військам СРСР.

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