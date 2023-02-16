Парламент Естонії дозволив демонтаж російських пам’ятників

Раніше при зносі і перенесенні пам'ятників необхідно було діяти на підставі загальноправових і кримінальних норм. Тепер відповідні норми закріплені в правилах будівельної галузі.



"Загальнодоступна частина будівлі, а також публічно виставлений пам'ятник, скульптура, меморіал і інший об'єкт не повинні збуджувати ненависть, підтримувати або виправдовувати окупаційний режим, акт агресії, геноцид, злочин проти людяності або військовий злочин", - говориться в поправках.



Усі об'єкти мають бути приведені у відповідність до нових вимог протягом шести місяців з моменту набрання чинності законом. Для вирішення спорів щодо знесення об'єктів радянської доби буде створено урядову комісію, яка зможе дати оцінку відповідності об'єкта вимогам нових поправок.

У листопаді минулого року робоча група за радянськими пам'ятками при державній канцелярії Естонії рекомендувала знести або замінити 244 з 322 радянських пам'яток на території країни. З рекомендованих під знесення 56 монументів демонтовано. Ще 74 радянські пам'ятки визнали нейтральними. Доля ще чотирьох меморіалів вирішуватиметься під час громадської дискусії.