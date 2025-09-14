У Данії проігнорують понад 20 законів заради заводу української компанії Fire Point

У Данії розгортається суперечка через будівництво заводу української компанії "Fire Point". Для пришвидшення запуску підприємства уряд вирішив проігнорувати понад 20 законів та нормативних актів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DR .

З новою владою уряд Данії отримав широкі повноваження, які дозволять йому проігнорувати понад 20 законів та нормативних актів для будівництва українського заводу з виробництва зброї у Скридструпі.

З прийняттям нового закону уряд на чолі з міністром оборони Троельсом Лундом Поульсеном отримав право скасовувати інші закони та нормативні акти, а також обмежувати право громадян на подання скарг, якщо проект служить важливим цілям національної оборони або потребам надзвичайного стану цивільного характеру.

Українська компанія "Fire Point" планує побудувати завод з виробництва твердого ракетного палива, що є критично важливим компонентом для деяких найпотужніших українських ракет.

Для пришвидшення запуску підприємства буде проігноровано понад 20 різних правил і законів.

Про це йдеться у проекті виконавчого розпорядження, яке Датське управління з питань бізнесу надіслало на консультації.

Експерти з адміністративного права висловили занепокоєння. Професор Копенгагенського університету Міхаель Гьотце зазначив, що така практика "відходу від верховенства права" викликає питання, чи стане це нормою, чи залишиться винятковою ситуацією.

Що дозволяє закон

Нововведення дозволяє уряду відхилятися від інших законодавчих актів, таких як:

Закон про довкілля,

Закон про планування,

Закон про охорону природи.

Також передбачено можливість експропріації для здійснення будівельних проектів.

Крім того, закон спрощує створення заводів українськими виробниками зброї, а також полегшує будівництво казарм. Закон має термін дії до кінця 2028 року.

Його підтримали уряд SVM, Данські демократи, SF, Ліберальний альянс, Консерватори, DF та Данські соціал-демократи.