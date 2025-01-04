У Данії над портом помітили майже 20 безпілотників

Поліція Данії розслідує повідомлення про виявлення близько 20 безпілотників над портом Кеге, розташованим на південний захід від Копенгагена.

Правоохоронці повідомили, що інцидент стався напередодні ввечері.

Регіональна поліція заявила, що, прибувши на місце події, офіцери змогли зафіксувати чотири великі безпілотники над пристанню. За словами свідка, який викликав поліцію, загалом у повітрі було близько 20 дронів, які згодом на великій швидкості зникли в затоці Кеге.

Правоохоронці зазначили, що наразі намагаються встановити точну кількість безпілотників, а також їхню належність. Вони наголосили, що жодних дозволів на польоти дронів у цьому районі на момент інциденту видано не було.

Поліція також перевіряє, чи пов’язаний цей випадок з іншими спостереженнями дронів у країні. Інцидент розслідується на тлі зростання безпекових занепокоєнь у Європі, пов’язаних із російськими гібридними атаками та війною проти України.