В Дании над портом заметили почти 20 беспилотников

Полиция Дании расследует сообщение об обнаружении около 20 беспилотников над портом Кеге, расположенным к юго-западу от Копенгагена.

Правоохранители сообщили, что инцидент произошел накануне вечером.

Региональная полиция заявила, что, прибыв на место происшествия, офицеры смогли зафиксировать четыре больших беспилотника над пристанью. По словам свидетеля, который вызвал полицию, всего в воздухе было около 20 дронов, которые впоследствии на большой скорости исчезли в заливе Кеге.

Правоохранители отметили, что сейчас пытаются установить точное количество беспилотников, а также их принадлежность. Они отметили, что никаких разрешений на полеты дронов в этом районе на момент инцидента выдано не было.

Полиция также проверяет, связан ли этот случай с другими наблюдениями дронов в стране. Инцидент расследуется на фоне роста беспокойства о безопасности в Европе, связанных с российскими гибридными атаками и войной против Украины.