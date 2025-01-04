В Дании над портом заметили почти 20 беспилотников

Над портом Кеге в Дании зафиксировали около 20 беспилотников. Правоохранители начали расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.
Полиция Дании расследует сообщение об обнаружении около 20 беспилотников над портом Кеге, расположенным к юго-западу от Копенгагена.
Правоохранители сообщили, что инцидент произошел накануне вечером.
Региональная полиция заявила, что, прибыв на место происшествия, офицеры смогли зафиксировать четыре больших беспилотника над пристанью. По словам свидетеля, который вызвал полицию, всего в воздухе было около 20 дронов, которые впоследствии на большой скорости исчезли в заливе Кеге.
Правоохранители отметили, что сейчас пытаются установить точное количество беспилотников, а также их принадлежность. Они отметили, что никаких разрешений на полеты дронов в этом районе на момент инцидента выдано не было.
Полиция также проверяет, связан ли этот случай с другими наблюдениями дронов в стране. Инцидент расследуется на фоне роста беспокойства о безопасности в Европе, связанных с российскими гибридными атаками и войной против Украины.
Напомним, в конце ноября над военными базами США в Британии пролетели небольшие БПЛА.
Также в конце прошлого года стало известно, что в декабре над военной базой США "Рамштайн" (Германия) пролетали неизвестные беспилотники. Также дроны замечали над объектами оборонного концерна Rheinmetall.
Заметим, что ранее сегодня в аэропорту Нью-Йорка даже закрывали взлетно-посадочные полосы из-за неизвестного беспилотника.
Подробнее об инцидентах с дронами, можно узнать в материале РБК-Украина.
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